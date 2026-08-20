В Липецке водитель автобуса потерял сознание и врезался в столб

20 августа 2026, 11:31

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Липецке на улице Гагарина автобус врезался в столб из-за того, что водителю внезапно стало плохо за рулем. Об этом сообщает телеграм-канал «Липецк с огоньком».