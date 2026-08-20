В Липецке водитель автобуса потерял сознание и врезался в столб
В Липецке на улице Гагарина автобус врезался в столб из-за того, что водителю внезапно стало плохо за рулем. Об этом сообщает телеграм-канал «Липецк с огоньком».
По его информации, мужчина потерял сознание прямо во время движения, после чего транспортное средство съехало с траектории и столкнулось с опорой.
Пассажиры автобуса в результате аварии не пострадали. Сам водитель также не нуждался в госпитализации — после осмотра медики оставили его на месте. В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются.
Стоит отметить, что это уже второй подобный инцидент в регионе за неделю — ранее водитель автобуса врезался в столб из-за плохого самочувствия на Автопарке.
Ранее сообщалось, что В Воронежской области прокуратура начала проверку после того, как 12 человек пострадали в ДТП с автобусом.
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