На трассе в Приморье несколько автомобилей разорвало в клочья в результате ДТП
На трассе в Приморье произошла смертельная авария с участием трёх автомобилей. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночное время 20 августа 2026 года в Михайловском округе. На 624-м километре автомобильной дороги А-370 «Уссури» (Хабаровск — Владивосток) столкнулись большегруз и два легковых автомобиля.
После столкновения грузовик съехал в кювет, а легковые машины получили критические повреждения: один из них разорвало на части, у второго полностью снесло крышу. В результате ДТП водитель и два пассажира одной из легковушек получили тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.
Таким образом, количество погибших в этом ДТП составило три человека. Прокуратура Приморского края контролирует ход установления всех обстоятельств и причин случившегося.
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