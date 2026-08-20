На трассе в Приморье несколько автомобилей разорвало в клочья в результате ДТП

20 августа 2026, 11:51

На трассе в Приморье столкнулись три автомобиля, трое человек погибли

Фото: Istock/Valentyna Gupalo

На трассе в Приморье произошла смертельная авария с участием трёх автомобилей. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Приморского края.