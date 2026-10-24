В Башкирии воровка секс-игрушек попалась на наркотиках и получила срок

24 октября 2026, 16:00

Жительница Нефтекамска получила четыре года колонии за кражи товаров и наркотики

Фото: Istock/Zolnierek

В Башкирии суд вынес приговор женщине, которая украла товары из пункта выдачи заказов и обувного магазина, а также хранила при себе наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.