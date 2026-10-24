В Башкирии воровка секс-игрушек попалась на наркотиках и получила срок
В Башкирии суд вынес приговор женщине, которая украла товары из пункта выдачи заказов и обувного магазина, а также хранила при себе наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
В Нефтекамске женщина оформила на маркетплейсе заказ, включая игрушки для взрослых. В ПВЗ она не стала платить и похитила мужской мастурбатор, два вибратора, ночник «Любимой маме» и другие товары.
Затем гражданка зашла в обувной магазин и вынесла четыре пары обуви, показав продавцу поддельный чек. Дома женщина заказала наркотики через интернет, забрала их из тайника-закладки, часть употребила сразу, а остальное положила в карман. Позже правоохранители задержали её с наркотиками. В суде она признала вину. Суд назначил ей четыре года лишения свободы.
Читайте также: