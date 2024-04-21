Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Ленобласти

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Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что автобус двигался в сторону Усть-Луга из Кингисеппа. В один момент он внезапно съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 50 рабочих.
В результате ДТП пострадали 10 пассажиров. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё двоих оценивается как средней степени тяжести, а остальные шестеро отделались лёгкими травмами.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Предполагается, что водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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Анастасия Чинкова