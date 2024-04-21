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Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Ленобласти

21 апреля 2024, 20:44
Фото: iStock/conejota

Фото: iStock/conejota

Автобус с 50 пассажирами перевернулся на трассе в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что автобус двигался в сторону Усть-Луга из Кингисеппа. В один момент он внезапно съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 50 рабочих.

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё двоих оценивается как средней степени тяжести, а остальные шестеро отделались лёгкими травмами.



В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Предполагается, что водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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#дтп
#автобус
#ленинградская область
#рабочие
DM: Гоночная машина влетела в толпу зрителей на Шри-Ланке, семеро погибли
21 апреля 2024, 19:28

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 на Шри-Ланке гоночная машина влетела в толпу зрителей, погибли семь человек, об этом сообщает Daily Mirror.
«Гоночный автомобиль вылетел за пределы трассы, в результате чего семь человек погибли, и более 20 человек были госпитализированы с травмами», — пишет шри-ланкский портал.

В издании уточнили, что страшная трагедия произошла в городке Дияталава. Предварительно, устроивший аварию водитель потерял управление.

Состояние некоторые пострадавших оценивается как «критическое».

Напомним, 20 апреля жуткая авария произошла в Подмосковье. Пассажирская маршрутка попала под грузовик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
#гонки
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Россиянка бросила на улице ребенка-инвалида после ссоры с бывшим мужем
Жительница Краснодара оставила на улице ребенка-инвалида после ссоры с экс-мужем
21 апреля 2024, 18:56

Фото: iStock/Miljan Živković

Жительница Краснодара оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Об этом пишет «Газета.Ru».
Подруга женщины поделилась в беседе с изданием, что та совершила поступок после ссоры с экс-супругом, с которым встретилась во время прогулки. Сообщается, что отец малышки отказался помогать бывшей жене с оплатой дорогостоящего лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице.

«Он ее высмеивал оскорблял, вывел на сильные эмоции, его новая пассия тоже подстрекала. После всего сказанного она просто сказала ему: «Пусть дочка теперь с тобой побудет», коляску к нему подтолкнула, развернулась и пошла в противоположную сторону», — цитирует «Газета.Ru».

В итоге мужчина поступил тем же образом: малышка с особенностями развития осталась на улице без присмотра. После инцидента мать девочки переживала за дочь и начала ее искать. Ребенка нашли в одном из медицинских учреждений, но теперь ее не отдают матери. Женщина не хочет заявлять в правоохранительные органы о поступке бывшего мужа, так как, по ее словам, у него много связей.

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#ребёнок
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#супруги
#родители
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В США 61-летняя женщина потеряла зрение после секса
DM: У жительницы США мигрень после секса привела к инсульту и потере зрения
21 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/TatyanaGl

Пожилая жительница Южной Дакоты США потеряла зрения после секса. Об этом сообщает Daily Mail.

Медики провели обследование женщины. Выяснилось, что американка столкнулась с острой формой мигрени, одним из симптомов которой служит нарушение зрительной функции.

Сообщается, что после секса женщина почувствовала сильную головную боль. Она приняла несколько обезболивающих лекарств, однако они не помогли.

Обратиться за медицинской помощью женщина решилась лишь после того, как заметила, что теряет зрение. Врачи провели ей сканирование мозга, в котором обнаружили участок со сгустком крови, который сдавливал затылочную долю, отвечающую за зрение. В результате у пожилой американки был выявлен геморрагический инсульт.

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#отношения
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Омбудсмен Дагестана попросил принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге
21 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры из-за избиения девочки одноклассниками в школе города. Об этом омбудсмен написал в своем Telegram-канале.
Омбудсмен отметил, что избиение происходило «под усмешки и крики «Россия для русских»». Алиев выразил надежду на то, что данное происшествие является частным случаем, а не «тенденцией к разжиганию межнациональной ненависти».

По словам омбудсмена, девочка — уроженка Дагестана, однако позже он уточнил, что она родилась в Таджикистане. При этом Алиев подчеркнул, что эта информация не оказывает влияние на степень серьезности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела из пневматического пистолета. Трагедия произошла в Наро-Фоминском городском округе.

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#происшествие
#россия
#трагедия
#девочка
#информация
#омбудсмен
#избиение
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В Донецке обнаружили тело подростка с признаками насильственной смерти
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве подростка
21 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/gorodenkoff

В Донецке обнаружили тело подростка с признаками насильственной смерти. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах города.

Отмечается, что тело было найдено в Буденновском районе города.

По горячим следам полицейские смогли задержать мужчину, который, по предварительной версии, является убийцей. В настоящее время с ним проводятся необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Московской области от огнестрельного ранения погибла шестилетняя девочка. Мужчина приехал в гости к семье. ​Её глава ​вместе с гостем и дочкой вышли на улицу, чтобы пострелять из пневматического пистолета. Однако он внезапно выстрелил, пуля попала девочке в сердце. От полученных травм она погибла.

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#днр
#убийство
#подросток
#задержание
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В Одесской области задержали военных, застреливших полицейского в Виннице
21 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/Diy13

В Одесской области задержали военных ВСУ, застреливших полицейского на блокпосту в Виннице. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Накануне сообщалось, что группа мужчин в военной форме застрелила сотрудника полиции на блокпосту в Винницкой области. Затем автомобиль, на котором они покинули место происшествия, был замечен в Одесской области. После этого полиция начала операцию по перехвату преступников. Командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими ВСУ.

В результате этой операции полицейским удалось задержать группу военных.

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#задержание
#полиция
#одесса
#полицейские
#убийство
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В Красногорске берёза рухнула на детские качели, едва не убив 2-х летнюю девочку
21 апреля 2024, 16:16

Фото: iStock/HemantMandot

В Красногорске берёза рухнула не детскую площадку, едва не убив качавшуюся на качелях девочку, об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации СМИ, едва не закончившийся трагедией инцидент произошёл в парке «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске.

На детской площадке гуляла двухлетняя девочка, когда прямо на качели рухнула берёза, придавив ребёнка. Уточняется, что около минуты дошкольница лежала обездвиженной, из носа у неё шла кровь.

Позже девочка всё же пришла в себя, на место происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в реанимацию, где у девочки диагностировали внутричерепную травму.

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#красногорск
#ребёнок
#дерево
#госпитализация
#травма
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«Чёрные ящики» обнаружены после крушения военных вертолётов в Японии
Минобороны Японии: после крушения военных вертолётов найдены бортовые самописцы
21 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/Zeferli

В Японии после крушения военных вертолётов обнаружили бортовые самописцы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минобороны страны.

Он подчеркнул, что данные, полученные с «чёрных ящиков», будут тщательно проанализированы.

Ранее в этот день сообщалось, что в Японии потерпели крушение два военных вертолёта SH60K морских сил самообороны страны. В результате, один член экипажа погиб, ещё семь числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что вертолёты проводили учебное патрулирование в районе островов Идзу. Экипаж аппаратов перестал выходить на связь поздно вечером 20 апреля.

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#япония
#вертолёты
#крушение
#оборона
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В Ногинске 3-х летний ребёнок погиб, застряв между лестницей и ярусом кровати
21 апреля 2024, 14:25

Фото: iStock/burcu saritas

В Московской области возбудили уголовное дело после смерти трёхлетнего ребёнка от асфиксии, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.

По информации ведомства, трагедия произошла 20 апреля в городе Ногинск.

«По предварительным данным, ребенок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проеме между лестницей и ярусом», — уточнили в пресс-службе СК.

По факту смерти ребёнка следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В настоящий момент расследование дела продолжается. Следователи ведут допросы родителей и соседей, дополнительные детали трагедии устанавливаются.

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#ногинск
#следственный комитет
#смерть
#ребёнок
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