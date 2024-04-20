В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

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В подмосковном Щёлково автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария произошла на автодороге М-7 «Волга». Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП пострадали десять человек.
Причиной аварии, по предположениям ведомства, могло стать несоблюдение дистанции между автомобилями.
В настоящее время МВД выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в установленном законодательством порядке.
Ранее сообщалось, что в районе железнодорожной станции Малиновка в Подмосковье поезд «Иволга», проходящий обкатку, столкнулся с тепловозом. Авария не повлияла на движение остальных поездов. В результате аварии никто не пострадал.
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