Автобус с «Бионорд Про» попал в смертельное ДТП в Челябинской области
Баскетбольная команда «Бионорд Про» попала в серьезное ДТП в Челябинской области по пути домой после соревнований. Авария произошла около четырех утра по местному времени. Об этом пишет РИА Новости.
Команда ехала с матча в Магнитогорске. Спортсмены участвовали в VII тандеме «Мастер» мужского чемпионата России 3х3 и одержали победу. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Он погиб.
Один сопровождающий получил самую тяжелую травму. Его доставили в больницу в Златоусе и провели операцию. Еще шесть игроков увезли в больницу с ушибами и легкими травмами. После аварии возбудили уголовное дело. Следствие запросило техническую документацию о состоянии автобуса и об обеспечении пассажиров в пути. Дело рассматривают по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан.
