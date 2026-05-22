Подростки по указке гламурной модели зарезали и ограбили пожилую женщину
В Японии 25-летнюю модель Мию Такэмаэ и её мужа арестовали по обвинению в создании банды подростков-убийц. Об этом 21 мая сообщает издание Mothership.
Шестеро молодых людей, действовавших по указанию пары, 14 мая ворвались в дом 69-летней жительницы префектуры Тотиги и нанесли ей более 20 ножевых ранений. Нападающие похитили из дома все деньги и драгоценности. Полиция отметила, что женщина погибла на месте, в то время как её сыновья получили переломы и другие тяжёлые травмы. Пострадавших госпитализировали.
Правоохранители задержали одного из подозреваемых уже через полчаса после преступления. На допросе он признался, что действовал по указанию семьи Такэмаэ. Более того, супруги предоставили подросткам дорогой автомобиль для совершения ограбления.
Мужа гламурной модели задержали в международном аэропорту Токио при попытке покинуть страну. Саму Мию Такэмаэ обнаружили в отеле в префектуре Канагава — вместе с ней находилась её семимесячная дочь. До ареста девушка публиковала в соцсетях снимки в модных образах, пользуясь популярностью среди молодежи.
