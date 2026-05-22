Пёс два месяца жил с останками хозяина и обглодал его лицо

22 мая 2026, 06:00

В Великобритании пёс два месяца жил с останками хозяина и частично съел его

Собака съела ногу и лицо своего хозяина-британца, который два месяца пролежал мёртвым в доме. Об этом рассказал в эфире подкаста LADbible Stories бывший уборщик мест преступлений Бен Джайлз.





Мужчина сначала работал мойщиком окон, но позже ради большего заработка согласился чистить места происшествий и помещения, где долго находились останки. Первым заказом стала уборка фермерского дома в глухой местности Великобритании.



Когда Бен открыл дверь, из дома вылетел рой мух. Выяснилось, что хозяин скончался еще два месяца назад. За это время домашняя собака, вынужденная находиться в помещении, съела ногу погибшего и обглодала его лицо.





«Было тяжело осознать, что подобное произошло. Хотя собаки — лучшие друзья человека, такие ужасные вещи случаются», — отметил Джайлз.