Автобус с детьми перевернулся в Алтайском крае

30 июня 2026, 05:58

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае

Фото: istockphoto/conejota

В Алтайском крае микроавтобус с пассажирами перевернулся на федеральной трассе в окрестностях Бийска. В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе двое детей, пишет ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.