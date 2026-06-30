Автобус с детьми перевернулся в Алтайском крае
В Алтайском крае микроавтобус с пассажирами перевернулся на федеральной трассе в окрестностях Бийска. В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе двое детей, пишет ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.
Согласно полученной информации, медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим первую помощь. Как рассказал главный врач станции Алексей Карнаухов, после осмотра всех раненых транспортировали в больницу. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.
Предварительно установлено, что в момент аварии в салоне микроавтобуса находились восемь человек. Сейчас обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники полиции. Параллельно проверку проводит прокуратура Алтайского края.
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