Житель Сахалинской области пропал на озере Буссе

30 июня 2026, 05:22

На Сахалине вторые сутки ищут пропавшего на озере Буссе мужчину

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

В Сахалинской области разыскивают мужчину, который вышел на резиновой лодке на озеро Буссе и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.