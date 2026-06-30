Житель Сахалинской области пропал на озере Буссе
В Сахалинской области разыскивают мужчину, который вышел на резиновой лодке на озеро Буссе и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, информация о пропаже поступила в дежурные службы 29 июня. С этого момента местонахождение мужчины остаётся неизвестным.
Поисковые работы начались в день исчезновения: в них участвовали спасатели Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Корсакова. Для обследования акватории задействовали спасательные суда «Бахтияр» и «Калас».
Во вторник к операции подключился поисково‑спасательный отряд имени В. А. Поляна ГУ МЧС России по Сахалинской области. Группу оснастили автомобилем и резиновой лодкой. Кроме того, планируется привлечение специалистов с беспилотным летательным аппаратом.
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