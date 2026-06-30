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В Монако взорвали украинского олигарха вместе с семьёй

Взрыв в Монако мог быть покушением на украинского олигарха Ермолаева
Фото: istockphoto/Ben185

В Монако в результате мощного взрыва могли пострадать олигарх c Украины Вадим Ермолаев, его супруга и ребёнок. Об этом пишут украинские СМИ.



Состояние взрослых оценивается как критическое. Подросток, по предварительной информации, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Возраст мужчины и женщины — от 50 до 60 лет.

Государственный министр Монако заявил, что взрыв, вероятно, является террористическим актом. Разорвавшееся устройство было начинено поражающими элементами, добавил он.

Как сообщает издание Nice-Matin, мужчину и женщину госпитализировали в больницу Пастер в Ницце, а подростка доставили в медучреждение Ленваль. Ранее мы писали, что в результате взрыва в Монако пострадали три человека.

Александр Огарёв

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