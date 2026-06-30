В Монако взорвали украинского олигарха вместе с семьёй

30 июня 2026, 00:51

Взрыв в Монако мог быть покушением на украинского олигарха Ермолаева

Фото: istockphoto/Ben185

В Монако в результате мощного взрыва могли пострадать олигарх c Украины Вадим Ермолаев, его супруга и ребёнок. Об этом пишут украинские СМИ.