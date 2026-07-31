Автобус с футболистами столкнулся с грузовиком при ДТП в Ивановской области

31 июля 2026, 22:16

Прокуратура: Автобус с футболистами столкнулся с грузовиком в Ивановской области

Фото: Max/id3729009991_gos

В Ивановской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, перевозившего футбольную команду. Об этом стало известно 31 июля.