Автобус с футболистами столкнулся с грузовиком при ДТП в Ивановской области
В Ивановской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, перевозившего футбольную команду. Об этом стало известно 31 июля.
По информации региональной прокуратуры, инцидент случился вечером около 17:00 неподалеку от одной из деревень. Согласно предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, после чего транспортное средство съехало в придорожный кювет.
В результате аварии пострадал только водитель автобуса — ему оказали медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия. Остальные пассажиры, включая членов футбольной команды, не пострадали.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Ведомство также проведет проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и правил организации пассажирских перевозок.
Читайте также: