Пьяные украинцы с девушкой в багажнике устроили ДТП и врезались в дерево в Польше

31 июля 2026, 21:02

Польское МВД: пьяный украинец устроил ДТП во Вроцлаве, пострадали люди

Фото: istockphoto/Krzysztof12

Во Вроцлаве (Польша) произошло серьезное ДТП с участием семи иностранцев, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Компания передвигалась на автомобиле Audi A4, при этом одна из девушек ехала в багажнике. Об этом информирует пресс-служба польского МВД.