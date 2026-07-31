Пьяные украинцы с девушкой в багажнике устроили ДТП и врезались в дерево в Польше
Во Вроцлаве (Польша) произошло серьезное ДТП с участием семи иностранцев, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Компания передвигалась на автомобиле Audi A4, при этом одна из девушек ехала в багажнике. Об этом информирует пресс-служба польского МВД.
По данным ведомства, за рулем находился мужчина, в салоне и багажном отделении разместились шестеро пассажиров. Все участники инцидента — граждане других государств в возрасте от 19 до 27 лет. В результате аварии четырех человек госпитализировали. Одна из женщин получила тяжелые травмы, включая перелом позвоночника и ребер. Состояние остальных пострадавших уточняется.
Полиция установила, что водитель был нетрезв и, кроме того, управлял машиной вопреки судебному запрету на вождение. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы, пожизненный запрет на управление транспортными средствами, а также возможная депортация.
По информации СМИ Украины, все находившиеся в автомобиле, который врезался в дерево, являются украинцами. Однако в польском МВД не раскрывают гражданство участников аварии.
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