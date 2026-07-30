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Иномарка влетела в микроавтобус с детьми в Татарстане: возможная причина ДТП

СК: Причиной ДТП с микроавтобусом в Татарстане мог быть заснувший водитель
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, произошло в Татарстане. По данным регионального следственного управления СК РФ, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем.



Инцидент случился утром в четверг. По информации прокуратуры Татарстана, автомобиль Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford, в котором находилась группа несовершеннолетних хоккеистов.

В результате аварии, по предварительным данным, пострадали четверо детей. В министерстве здравоохранения республики РИА Новости сообщили, что все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее пассажирам автобусов Мострансавто рассказали, как получить страховку после ДТП. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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