Иномарка влетела в микроавтобус с детьми в Татарстане: возможная причина ДТП

30 июля 2026, 17:19

СК: Причиной ДТП с микроавтобусом в Татарстане мог быть заснувший водитель

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, произошло в Татарстане. По данным регионального следственного управления СК РФ, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем.