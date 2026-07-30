ДТП с участием нескольких машин случилось на МКАД
ДТП с участием нескольких машин случилось на внутренней стороне МКАД
На внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. В районе аварии перекрыто движение, проезд возможен только по двум полосам, сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Образовался затор протяженностью до пяти километров. Информация о пострадавших и детали случившегося уточняются, на месте дежурят оперативные службы.
Ранее в Москве произошла смертельная авария с участием пяти машин. Один человек погиб, как минимум трое пострадавших.
Кроме того, 26 июля на МКАД столкнулись восемь автомобилей. Движение перекрывалось.
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