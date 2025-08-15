Автобус с футбольной командой «Тюмень-2» попал в ДТП в Омской области
Автобус, который вез футбольную команду «Тюмень-2» в Омск, попал в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария произошла в пятницу, 15 августа, в 17:30 на 505 километре трассы Тюмень — Омск. Водитель автобуса не смог соблюсти безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем марки BMW, который двигался впереди.
От удара BMW отбросило на грузовик, ехавший впереди. Потеряв контроль над управлением, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с ещё одним грузовиком. Также в аварии участвовал третий грузовик.
В результате ДТП серьезные травмы получили 19-летний футболист и водитель одного из грузовиков, личность которого пока не установлена.
Читайте также: