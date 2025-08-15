Автобус с футбольной командой «Тюмень-2» попал в ДТП в Омской области

15 августа 2025, 18:50

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автобус, который вез футбольную команду «Тюмень-2» в Омск, попал в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.