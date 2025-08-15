В Швеции неизвестный расстрелял двух человек у входа в мечеть

15 августа 2025, 16:55

Фото: iStock/Scrofula

В Швеции неизвестный расстрелах двух человек у входа в мечеть. Об этом сообщает телеканал SVT.





Инцидент случился в городе Эребру. Там неизвестный подошел к мечети и расстрелял двоих человек. После злоумышленник скрылся. Правоохранители просят граждан не приближаться к месту происшествия в рамках проведения масштабной операции.





«Есть пострадавшие, но на данный момент у нас нет информации об их состоянии» — сказали в полиции.