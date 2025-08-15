В Швеции неизвестный расстрелял двух человек у входа в мечеть
В Швеции неизвестный расстрелах двух человек у входа в мечеть. Об этом сообщает телеканал SVT.
Инцидент случился в городе Эребру. Там неизвестный подошел к мечети и расстрелял двоих человек. После злоумышленник скрылся. Правоохранители просят граждан не приближаться к месту происшествия в рамках проведения масштабной операции.
«Есть пострадавшие, но на данный момент у нас нет информации об их состоянии» — сказали в полиции.
Неизвестный расстрелял пострадавших в районе 14:45 по московскому времени. Как рассказали очевидцы, злоумышленник напал на человека, который только что вернулся с молитвы в мечети.