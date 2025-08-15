В Ярославской области в лесу пропала женщина с пятью детьми
В Ярославской области пропавшую в лесу семью с детьми удалось найти
В Большесельском округе Ярославской области мать с пятью детьми пропала в лесу. Об этом сообщил глава муниципального округа Алексей Шутов в соцсети.
Женщина и пятеро несовершеннолетних детей заблудились в лесу. Поиски велись непрерывно. В них принимали участие полицейские, волонтеры, егеря и местные чиновники.
Спустя несколько часов мать с пятью детьми удалось найти, о чем сообщили в МЧС России по Ярославской области. Отыскать пропавших удалось с помощью использования беспилотников.
Читайте также: