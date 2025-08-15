В Ярославской области в лесу пропала женщина с пятью детьми

15 августа 2025, 16:49

В Ярославской области пропавшую в лесу семью с детьми удалось найти

Фото: iStock/GettyTim82

В Большесельском округе Ярославской области мать с пятью детьми пропала в лесу. Об этом сообщил глава муниципального округа Алексей Шутов в соцсети.