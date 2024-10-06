Автобус с игроками российского футбольного клуба попал в ДТП

Фото: iStock/conejota
Автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на МКАД после игры со столичным «Спартаком». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Игроки возвращались в Ростов-на-Дону после матча Российской Премьер-Лиги, который завершился поражением «желто-синих» со счетом 0:3. На выезде из столицы автобус попал в ДТП.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе клуба, добавили, что авария была небольшой, поэтому путь спортсменов был продолжен.
В матче «Спартака» и «Ростова» голами отметились игроки Наиль Умяров и Шамар Николсон. Нападающий из Ямайки сделал дубль. Отмечается, что после победы ФК «Спартак» занял пятую строчку в турнирной таблице.
Читайте также:
Пакистан отказался от товарищеского футбольного матча с Россией
Yle: В Турку прервали футбольный матч из-за оскорблений российских игроков
Автомобиль покинул место ДТП без водителя
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе клуба, добавили, что авария была небольшой, поэтому путь спортсменов был продолжен.
В матче «Спартака» и «Ростова» голами отметились игроки Наиль Умяров и Шамар Николсон. Нападающий из Ямайки сделал дубль. Отмечается, что после победы ФК «Спартак» занял пятую строчку в турнирной таблице.
Читайте также:
Пакистан отказался от товарищеского футбольного матча с Россией
Yle: В Турку прервали футбольный матч из-за оскорблений российских игроков
Автомобиль покинул место ДТП без водителя
Екатерина Коршунова