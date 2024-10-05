Пакистан отказался от товарищеского футбольного матча с Россией

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Сборная Пакистана по футболу отказалась от предложения России провести товарищеский матч 11 октября. Об этом сообщил 5 октября телеканал Geo.
Спортсменов из Пакистана пригласил Российский футбольный союз (РФС), который был готов взять на себя все расходы на проведение матча. Сообщается, что пакистанские футболисты отказались от матча с Россией из-за нехватки времени на подготовку.
По данным Geo, федерация футбола Пакистана предложила перенести матч на ноябрь, но РФС отклонил эту дату.
23 сентября футбольный союз России объявил расширенный состав сборной на октябрь. В него вошли 42 футболиста. Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что спортсменам необходимо хорошо играть и побеждать, чтобы повысить посещаемость футбольных матчей.
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По данным Geo, федерация футбола Пакистана предложила перенести матч на ноябрь, но РФС отклонил эту дату.
23 сентября футбольный союз России объявил расширенный состав сборной на октябрь. В него вошли 42 футболиста. Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что спортсменам необходимо хорошо играть и побеждать, чтобы повысить посещаемость футбольных матчей.
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Лия Мурадьян