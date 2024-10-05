Автомобиль покинул место ДТП без водителя

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) автомобиль столкнулся с другой машиной и уехал с места ДТП без водителя. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале издания Baza.
Утверждается, что после столкновения у автомобиля заклинило заднюю передачу, из-за чего он уехал с места происшествия. Спустя некоторое время автомобиль остановился, задев припаркованные возле магазина автомобили.
Ранее на Сиреневом бульвар в Москве перевернулся автомобиль, перевозивший 10 школьников. Находившийся за рулем 14-летний подросток не справился с управлением, что и привело к аварии.
Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит матери находившегося внутри подростка. Школьники решили прокатиться большой компанией после того, как несколько раз ездили вдвоем.
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Ранее на Сиреневом бульвар в Москве перевернулся автомобиль, перевозивший 10 школьников. Находившийся за рулем 14-летний подросток не справился с управлением, что и привело к аварии.
Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит матери находившегося внутри подростка. Школьники решили прокатиться большой компанией после того, как несколько раз ездили вдвоем.
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Александр Климов