«Опель» влетел в остановку: три человека погибли и один пострадал

16 ноября 2025, 15:40

Три человека погибли в ДТП с остановкой под Орлом

Фото: iStock/maxim4e4ek

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Орловской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на УМВД региона.