«Опель» влетел в остановку: три человека погибли и один пострадал
Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Орловской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на УМВД региона.
Смертельная авария произошла около 00:50 мск на трассе Глазуновка — Малоархангельск — Колпна — Долгое. В какой-то момент 23-летний водитель автомобиля Opel Astra съехал с дороги и врезался в автобусную остановку.
Молодой человек скончался в карете скорой помощи, а две его пассажирки 22 и 20 лет погибли на месте. 14-летняя девочка, также находившаяся в машине, попала в больницу. Причины и обстоятельства трагедии выясняют автоинспекторы.
