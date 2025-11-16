Россиянка попала в жесткое ДТП на мотоцикле в Таиланде

16 ноября 2025, 10:02

SHOT: россиянка находится в тяжелом состоянии после ДТП на мотоцикле в Паттайе

Фото: iStock/sofirinaja

Россиянка находится в тяжелом состоянии после ДТП в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.