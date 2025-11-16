Россиянка попала в жесткое ДТП на мотоцикле в Таиланде
Россиянка находится в тяжелом состоянии после ДТП в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Все произошло 14 ноября в Паттайе, когда 27-летняя Ксения из Иркутска ехала на мотоцикле Kawasaki-125. Пытаясь избежать столкновения с тележкой для продажи еды, она врезалась в бордюр. От сильного удара девушка упала на землю.
Ее экстренно госпитализировали с множественными переломами лицевых костей и костей рук, а также закрытой черепно-мозговой травмой. В больнице пострадавшую подключили к аппарату ИВЛ.
На лечение Ксении требуется около 250 тысяч рублей. В ближайшее время ее собираются перевести в другое медучреждение.
