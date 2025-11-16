Достижения.рф

Девочка попала под трамвай на востоке Москвы

11-летняя девочка попала под трамвай на востоке Москвы. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на информированный источник.



Инцидент произошел недалеко от дома 128/9 на Первомайской улице. Школьница получила травмы при столкновении с общественным транспортом 12-го маршрута. Ее доставили в медицинское учреждение. Другие подробности пока выясняются.

Ранее сообщалось, что в Новочебоксарске троллейбус сбил насмерть 10-летнего мальчика на «зебре». В момент ДТП ребенок переходил дорогу на красный свет и разговаривал по телефону.

Лидия Пономарева

