Достижения.рф

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Камчатском крае

На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
Фото: iStock/conejota

На автодороге «Вилюй» в Камчатском крае автомобиль «Ниссан Элгранд» опрокинулся после съезда с трассы. Информацию подтвердили в пресс‑службе УМВД по Камчатскому краю.



Авария случилась 24 июля 2026 года в 07:50 по местному времени на 15‑м километре дороги. По предварительным данным, водитель микроавтобуса отвлёкся на мобильный телефон и потерял управление. В результате транспортное средство выехало за пределы трассы и опрокинулось.

В салоне микроавтобуса находились работники одного из предприятий. Все они получили травмы, однако, как заверили в краевой прокуратуре, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Региональное управление ведомства взяло ситуацию на контроль. Специалисты оценят, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров и исполнялось ли трудовое законодательство.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0