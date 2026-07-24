Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Камчатском крае

24 июля 2026, 05:39

На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

Фото: iStock/conejota

На автодороге «Вилюй» в Камчатском крае автомобиль «Ниссан Элгранд» опрокинулся после съезда с трассы. Информацию подтвердили в пресс‑службе УМВД по Камчатскому краю.