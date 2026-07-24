Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Камчатском крае
На автодороге «Вилюй» в Камчатском крае автомобиль «Ниссан Элгранд» опрокинулся после съезда с трассы. Информацию подтвердили в пресс‑службе УМВД по Камчатскому краю.
Авария случилась 24 июля 2026 года в 07:50 по местному времени на 15‑м километре дороги. По предварительным данным, водитель микроавтобуса отвлёкся на мобильный телефон и потерял управление. В результате транспортное средство выехало за пределы трассы и опрокинулось.
В салоне микроавтобуса находились работники одного из предприятий. Все они получили травмы, однако, как заверили в краевой прокуратуре, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Региональное управление ведомства взяло ситуацию на контроль. Специалисты оценят, соблюдались ли требования безопасности при перевозке пассажиров и исполнялось ли трудовое законодательство.
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