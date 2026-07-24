Жители посёлка на Камчатке ощутили последствия извержения вулкана
В посёлке Ключи прошёл небольшой пеплопад. Его причиной стала активность вулкана Шивелуч, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).
По данным руководителя вулканостанции в посёлке Ключи Юрия Демянчука, выпадение пепла зафиксировано непосредственно в населённом пункте. Другие подробности в KVERT не привели.
Напомним, утром 23 июля вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту семь километров. Облако переместилось в северо‑восточном направлении от места извержения.
Активность Шивелуча фиксируется на протяжении последних месяцев. Недавно пепловое облако от вулкана накрыло столицу Камчатки и аэропорт Елизово.
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