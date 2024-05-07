В Подмосковье спасатели разблокировали зажатого в кабине из-за ДТП пассажира грузовика

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Мужчину, пострадавшего в результате лобового столкновения двух грузовиков и зажатого в смятой кабине, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
ДТП произошло вечером 6 мая на дороге в посёлке Обухово Богородского городского округа: там столкнулись грузовики «ГАЗель» и Foton.
Пассажира госпитализировали с подозрением на перелом голени. Водители грузовиков не пострадали.
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«50-летний пассажир грузовика Foton оказался заблокирован в кабине, его ноги зажало повреждёнными металлическими конструкциями. Прибывшие на место аварии спасатели оценили ситуацию и сумели разблокировать пострадавшего при помощи гидравлического оборудования. После этого мужчину зафиксировали на носилках и передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.
Пассажира госпитализировали с подозрением на перелом голени. Водители грузовиков не пострадали.
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Лев Каштанов