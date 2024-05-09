В Донецке в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека

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В результате столкновения рейсового автобуса № 41 с легковым автомобилем в Донецке погибли два человека, передает РИА Новости.
В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса. Еще два пассажира получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кировском районе города на улице Кирова. Автобус перевернулся на дороге, а легковой автомобиль сильно пострадал от удара.
«Легковой автомобиль выскочил из-за поворота и не справился с управлением, врезался в автобус. Когда мы доставали пассажиров, скорые приехали. Один человек, женщина, погибла. Тело водителя легковушки лежит на месте. Был сильный свист и удар, автобус перевернулся. Мы долго удаляли крышки и стекла, чтобы достать людей», — рассказал очевидец происшествия Вадим.Читайте также:
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Артем Кузьмин