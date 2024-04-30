Под Москвой пьяный водитель выехал на встречку, устроил смертельное ДТП, а сам выжил

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Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на трассе А107 под Москвой. Погибли два человека, двое детей находятся в тяжёлом состоянии, а сам виновник происшествия отделался легкими травмами.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, авария произошла около 19:40 на трассе в районе посёлка Шишкин Лес. Водитель мерседеса, 19-летний Олег К, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и влетел в лоб автомобиля Lada. Два человека погибли на месте, они оказались заблокированы в салоне. Два ребенка, мальчики 6 и 9 лет, были серьезно травмированы. Старшего без сознания госпитализировали с помощью медицинского вертолета.
Виновник серьёзно не пострадал благодаря тому, что сработали подушки безопасности.
Аварией заинтересовалась прокуратура Москвы, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, водителю может грозить до 15 лет тюремного заключения.
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Виновник серьёзно не пострадал благодаря тому, что сработали подушки безопасности.
Аварией заинтересовалась прокуратура Москвы, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, водителю может грозить до 15 лет тюремного заключения.
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Алина Юрчак