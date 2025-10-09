Автобус с пассажирами внутри загорелся на остановке в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на остановке загорелся автобус с пассажирами. Люди на тот момент находились внутри. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, выкладывая кадры с места происшествия.
Инцидент случился в поселке Заветы Ильича на остановке «Рассвет». Рейсовый автобус №106 вспыхнул после того, как прекратил движение. Люди стали быстро покидать салон.
Водитель пытался самостоятельно потушить возгорание. Очевидцы сняли на видео, как мужчина борется с сильным огнем, но его усилия не увенчались успехом — пламя полностью уничтожило моторный отсек.
В материале уточняется, что никто не пострадал, хотя пассажиры автобуса столкнулись с задержками и опозданиями на работу.
