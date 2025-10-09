Автобус с пассажирами внутри загорелся на остановке в Хабаровском крае

09 октября 2025, 02:30

В Хабаровском крае на остановке загорелся автобус с пассажирами. Люди на тот момент находились внутри. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, выкладывая кадры с места происшествия.