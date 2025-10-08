«Сто лет по человеческим меркам»: В Московском зоопарке умерла тапир-долгожитель Сью

08 октября 2025, 23:23

В Московском зоопарке умерла 37-летний тапир-долгожитель Сью

Фото: iStock/Dgwildlife

В Московском зоопарке умерла тапир-долгожитель по кличке Сью. Ей было 37 лет, что равно примерно 100 годам по человеческим меркам. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного зоосада.





В природе тапиры редко доживают до 24 лет, а в зоопарках они обычно живут 25-30 лет. Возраст Сью был исключительным — тапир держалась на удивление долго. Животное скончалось утром 8 октября 2025 года.



Сью родилась в зоопарке Детройта в 1988 году и переехала в Москву в 2005-м. Уточняется, что она всегда была любопытной и дружелюбной, хотя незнакомцы вызывали у нее сильный стресс.





«Именно поэтому, а также в силу возраста тапира не переселяли из ее старенького вольера, так как переезд был бы слишком большим испытанием», — пояснили в Telegram-канале «Московский зоопарк».

«Сью была довольно упрямой дамой, но сотрудники зоопарка могли уговорить ее на необходимые ветеринарные процедуры благодаря регулярным занятиям на тренингах. В качестве поощрения она получала лакомства — кусочки фруктов», — говорится в материале.