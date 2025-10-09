Прибывшие из Туниса во Внуково туристы не получили более 110 единиц багажа

09 октября 2025, 01:32

На рейс из тунисского Монастира во Внуково не загрузили более 110 единиц багажа

Фото: iStock/NeoPhoto

Более 110 единиц багажа не загрузили на рейс BJ804 авиакомпании Nouvelair Tunisie, который следовал из тунисского Монастира в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.





Рейс прибыл в Москву в среду в 20:15. Авиакомпания сейчас принимает меры для скорейшей доставки задержанного багажа.





«Уважаемые пассажиры рейса Nouvelair Tunisie BJ804/08.10.2025 Монастир — Москва! К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. (...) Как будет получена информация о досыле вашего багажа, мы незамедлительно ее опубликуем», — объяснили в пресс-службе аэропорта Внуково.