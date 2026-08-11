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Автобус с пассажирами загорелся в российском городе

Пассажирский автобус загорелся на Приморском шоссе в Петербурге
Фото: iStock/Anton Abramov

Пассажирский автобус загорелся на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».



Пожар начался 11 августа около 14:23 мск в районе поселка Лисий Нос. Автобус маршрута №101Э, следовавший от станции метро «Старая Деревня» в город-порт Кронштадт, загорелся возле развязки с Кольцевой автодорогой.

Водитель оперативно высадил всех пассажиров, вызвал пожарных и попытался самостоятельно справиться с огнем с помощью огнетушителя. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Лидия Пономарева

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