Автобус с пассажирами загорелся в российском городе
Пассажирский автобус загорелся на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Пожар начался 11 августа около 14:23 мск в районе поселка Лисий Нос. Автобус маршрута №101Э, следовавший от станции метро «Старая Деревня» в город-порт Кронштадт, загорелся возле развязки с Кольцевой автодорогой.
Водитель оперативно высадил всех пассажиров, вызвал пожарных и попытался самостоятельно справиться с огнем с помощью огнетушителя. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
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