Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрип-клубов

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Банда вооруженных мужчин, которые совершили нападение в Подмосковье на свадебный автобус, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена Евгения Храпова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что бизнесмен владеет крупной сетью стрип-клубов и караоке в столице. Согласно информации источника, в момент происшествия Храпов наблюдал за происходящим из своей машины.
После того, как охрана предпринимателя обстреляла праздничную процессию и скрылась, правоохранители бросились за ними вслед. Спустя некоторое время удалось задержать четверых преступников в кальянном заведении в Щелкове.
Напомним, 31 августа стало известно, что вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове. Злоумышленники решили, что их подрезали, поэтому перегородили путь транспорту и стали бить стекла. Также праздничную процессию обстреляли из травматического оружия.
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После того, как охрана предпринимателя обстреляла праздничную процессию и скрылась, правоохранители бросились за ними вслед. Спустя некоторое время удалось задержать четверых преступников в кальянном заведении в Щелкове.
Напомним, 31 августа стало известно, что вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове. Злоумышленники решили, что их подрезали, поэтому перегородили путь транспорту и стали бить стекла. Также праздничную процессию обстреляли из травматического оружия.
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Екатерина Коршунова