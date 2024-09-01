Пожар произошел на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске

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Возгорание произошло на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Отмечается, что пожару присвоили второй уровень сложности. Его площадь составляла 1200 квадратных метров.
Согласно информации ведомства, к тушению были привлечены 89 специалистов и 27 единиц техники. Вскоре горение было ликвидировано.
Данные о пострадавших не поступали. Причина пожара не уточняется.
Примечательно, что в 2022 году на этой же территории произошел крупный пожар, который охватил несколько этажей здания. В результате чего обрушились два этажа.
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Согласно информации ведомства, к тушению были привлечены 89 специалистов и 27 единиц техники. Вскоре горение было ликвидировано.
Данные о пострадавших не поступали. Причина пожара не уточняется.
Примечательно, что в 2022 году на этой же территории произошел крупный пожар, который охватил несколько этажей здания. В результате чего обрушились два этажа.
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Екатерина Коршунова