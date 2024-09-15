Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

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Автобус с туристами разбился на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщает Cairo24.
В результате аварии пострадали 43 человека четырех национальностей, в том числе более 20 россиян. На место происшествия прибыли медики. У пострадавших диагностированы легкие и средние травмы.
По данным издания, водитель автобуса задержан для участия в допросе. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины аварии. По предварительной информации, водитель мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за спустившей шины. О происшествии проинформированы представители посольств Турции, России, Великобритании и Италии.
Ранее российский турист пострадал от падающих камней в Саклыкенте, самой длинной и глубокой долине в Турции. Вскоре он был спасен и передан врачу.
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По данным издания, водитель автобуса задержан для участия в допросе. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины аварии. По предварительной информации, водитель мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за спустившей шины. О происшествии проинформированы представители посольств Турции, России, Великобритании и Италии.
Ранее российский турист пострадал от падающих камней в Саклыкенте, самой длинной и глубокой долине в Турции. Вскоре он был спасен и передан врачу.
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Александр Климов