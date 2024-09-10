Около 20 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Якутии

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На федеральной трассе «Лена» в Якутии пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне находилось более 20 человек.
Инцидент произошёл в Алданском районе в районе 540-го километра автодороги, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. Автобус Higer ехал из города Нерюнгри в Алдан. По неизвестной причине он съехал на обочину и перевернулся. В салоне находилось в тот момент более 20 пассажиров.
К месту дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники Алданского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия), медики и сотрудники правоохранительных органов района. Десять пострадавших пассажиров попутным транспортом доставлены в Центральную районную больницу города Алдан.
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