Ярославский депутат на «Танке» врезалась в автобус

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Зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию и туризму Марина Степанова устроила ДТП в Рыбинке, не уступив дорогу автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Отмечается, что авария произошла в Рыбинске. Депутат ехала на внедорожнике TANK и не уступила дорогу автобусу. Со всей скорости она врезалась в пассажирский транспорт. В результате этого пострадали восемь человек, в числе которых сама депутат, водитель автобуса и шесть пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы в больницы области.
Также выяснилось, что Степанова не оплатила 23 штрафа, большинство из которых выписаны за превышение скорости.
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Анастасия Чинкова