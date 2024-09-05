Ярославский депутат на «Танке» врезалась в автобус

Угандийская бегунья Ребекка Чептегей, участвовавшая в марафоне на Олимпийских играх в Париже, скончалась после того, как была госпитализирована с ожогами 75% тела в результате нападения своего бойфренда. Об этом написала Федерация легкой атлетики Уганды в своем аккаунте в соцсети Х.