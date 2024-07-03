Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть раненые

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Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. Об этом информирует IHA.
Авария произошла на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Отмечается, что при въезде на развязку микроавтобус врезался в бетонный столб.
В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их госпитализировали в ближайшие медучреждения.
Согласно информации SHOT, водитель автобуса скончался. Всего пострадало двадцать человек: шестнадцать россиян и четверо белорусов. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что советник Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП. Она находится в реанимации. Автомобиль, в котором ехала пострадавшая, вылетел с дороги.
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В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их госпитализировали в ближайшие медучреждения.
Согласно информации SHOT, водитель автобуса скончался. Всего пострадало двадцать человек: шестнадцать россиян и четверо белорусов. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что советник Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП. Она находится в реанимации. Автомобиль, в котором ехала пострадавшая, вылетел с дороги.
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Екатерина Коршунова