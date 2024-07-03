Советник президента Сирии попала в ДТП

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Советник Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП. Она находится в реанимации. Об этом информирует сирийское госагентство SANA.
Сообщается, что её доставили в одну из больниц Дамаска. У нее диагностировали кровоизлияние в голове. По данным госагентства, автомобиль, в котором она ехала, вылетел с дороги. Иной информации не приводится.
Ранее сообщалось, что в ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка. По предварительной информации, водитель одного из автобусов транспортной компании не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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