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Крановщик умер в кабине башенного крана на стройке в Москве

В Москве крановщик умер в кабине башенного крана из-за жары
03 июля 2024, 10:58
Фото: iStock/Евгений Харитонов

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Крановщик скончался в кабине башенного крана на высоте почти 200 метров на стройке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал 112.
По предварительны данным, смерть наступила из-за жары. Инцидент произошел на стройке комплекса High life.

Уточняется, что рабочий почувствовал себя плохо, потерял сознание. Его коллеги не смогли добраться к нему и вызвали спасательные службы.



Когда спасатели добрались до кабины, они обнаружили мужчину без признаков жизни. На данный момент тело пытаются спустить на землю.

Напомним, в столичном регионе уже несколько дней держится аномальная жара. Сегодня, 3 июля, температура воздуха могут подняться до +34℃.

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В Щёлкове выявили «резиновую» квартиру с 17 зарегистрированными мигрантами
03 июля 2024, 11:20

Фото: iStock/vichinterlang

Квартиру, в которой хозяин фиктивно зарегистрировал 17 иностранцев, обнаружили полицейские в Щёлкове в ходе проверки соблюдения режима пребывания приезжих в России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что 58-летний хозяин квартиры в одном из домов на улице Жуковского в Щёлкове поставил на миграционный учёт 17 иностранных граждан, но реального места для проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.
Против мужчины завели уголовное дело по статье 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», ему грозит крупный штраф, принудительные работы или лишения свободы на срок до трёх лет.

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#криминал
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#щёлково
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть раненые
В Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП
03 июля 2024, 11:04

Фото: iStock/conejota

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. Об этом информирует IHA.
Авария произошла на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Отмечается, что при въезде на развязку микроавтобус врезался в бетонный столб.

В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их госпитализировали в ближайшие медучреждения.

Согласно информации SHOT, водитель автобуса скончался. Всего пострадало двадцать человек: шестнадцать россиян и четверо белорусов. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что советник Асада Луна аш-Шибль попала в ДТП. Она находится в реанимации. Автомобиль, в котором ехала пострадавшая, вылетел с дороги.

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В Японии зафиксированы новые сексуальные преступления американских военных
03 июля 2024, 09:51

Фото: istockphoto / roibu

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси рассказал о о новых случаях сексуальных преступлений со стороны американских военных на Окинаве.
Генсек Ёсимаса Хаяси сообщил о трёх новых преступлениях сексуального характера, совершённых американскими военными в отношении местных девушек на Окинаве. По его словам, с 2023 года было зарегистрировано пять таких преступлений, которые не были обнародованы в СМИ.

«Из них три случая произошли в феврале 2023 года, в августе 2023 года и в январе 2024 года. Во всех этих случаях дела не были переданы в суд. В любом случае сексуальные преступления, совершенные сотрудниками американских военных баз, вызывают крайнее сожаление. Такие инциденты вызывают глубокое беспокойство местного населения», — рассказал Хаяси.

В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия со стороны американских военнослужащих в отношении японских девушек на Окинаве. Оказалось, что центральные власти и командование США не сообщили об этих случаях властям префектуры Окинава.

Префектура узнала о произошедшем только после того, как сама направила соответствующий запрос. Причём о первом случае изнасилования, в результате которого пострадала девушка младше 16 лет, стало известно только через полгода после случившегося.

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#сша
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#изнасилование
#япония
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Мужчина 8 дней не обращался к врачам с ножевым ранением, нанесённым девушкой из ревности
03 июля 2024, 09:49

Фото: iStock/zoka74

Мужчина восемь дней проходил с ножевым ранением груди, которое из ревности нанесла его девушка. К врачам он решил не обращаться. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что мужчина не обратился за медицинской помощью по причине того, что его девушка сразу же обработала рану и извинилась. Скорую пострадавший вызвал, когда начал задыхаться и чуть не погиб.

Согласно информации источника, инцидент произошел из-за сильной ссоры: 49-летней Татьяне казалось, что у 41-летнего Александра появилась подруга помоложе. Никакие аргументы в пользу мужчины не помогли. В итоге Татьяна схватила небольшой кухонный нож и ударила Александра в грудь.

После женщина сразу же поняла, что натворила, обработала рану и стала слезно просить прощения. Пострадавший простил ее и решил не обращаться к специалистам.

Ситуация изменилась, когда Александр начал задыхаться и терять сознание. Медики срочно прооперировали мужчину, однако его состояние остаётся тяжелым. За восемь дней у него скопилось много крови в плевральный полости лёгких. Медики делают всё, чтобы спасти Александру.

Татьяна сбежала и скрывается от правоохранительных органов. В настоящее время ее ищет полиция.

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#нож
#женщина
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#мужчина
#медики
#конфликт
#отношения
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Спасшего младенца из-под завалов дома сотрудника МЧС уволили в связи с утратой доверия
Сотрудника МЧС Гриценко, спасшего младенца, уволили в связи с утратой доверия
03 июля 2024, 09:33

Фото: iStock/DmyTo

Заместителя директора департамента спасательных формирований МЧС России Петра Гриценко уволили со службы по причине утраты доверия. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Госслужба».
Уточняется, что основанием для утраты доверия послужило непринятие Гриценко мер для урегулирования конфликта интересов, а также отказ предоставить в ведомство информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах себя, жены и несовершеннолетних детей. В МЧС подтвердили увольнение сотрудника.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре уволили известного пластического хирурга, который пришил ребенку откушенное собакой лицо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, спасатель стал известен в 2019 году, после того, как 1 января вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного младенца Ваню, который пролежал там на морозе более 35 часов.

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#мчс
#увольнение
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#магнитогорск
#ребёнок
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Медики провели мальчику обрезание вместо операции на ноге
В Индии врачи вместе операции на ноге провели ребенку обрезание
03 июля 2024, 09:19

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Хирурги сделали обрезание девятилетнему мальчику вместо операции на ноге. Инцидент произошел в Индии, сообщает NDTV.
Ребенок получил повреждение ноги, когда играл со сверстниками. Боль долго не утихала, и врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего. Несмотря на то, что ребенку было выдано направление на операцию нижней конечности, хирурги сделали ему обрезание.

Позже, как утверждают родители, медики осознали свою ошибку и провели ребенку обещанную операцию на ноге.

Родители девятилетнего мальчика обратились в полицию с жалобой на халатность врачей. В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает.

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#ребёнок
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#операция
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В Тюмени произошла драка со стрельбой между «Русской общиной» и членами диаспоры
На юге Тюмени возле гипермаркета «Окей» произошла стрельба
03 июля 2024, 08:55

Фото: iStock/blinow61

Возле гипермаркета «Окей» в Тюмени произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на источник в МВД по региону.
В конфликте участвовали более 50-ти человек. По предварительным данным, драка произошла между представителями национальной диаспоры и активистами «Русской общины».

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили двоих раненых. Установлено, что стрельбу участники перестрелки вели из травматического оружия. Зачинщики беспорядков устанавливаются.

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#тюмень
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В Жуковском задержали мужчину за кражу детского рюкзака
03 июля 2024, 08:54

Фото: iStock/blinow61

Мужчину, подозреваемого в краже рюкзака с детской площадки в подмосковном Жуковском, задержала полиция, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«По данным следствия, мужчина ночью возвращался домой из клуба. На одной из скамеек на детской площадке он заметил забытый рюкзак. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и забрал находку. В рюкзаке лежал мобильный телефон», — говорится в сообщении.
Похитителем детского рюкзака оказался 36-летний приезжий с Северного Кавказа. Полиция задержала его по месту проживания в Жуковском. Мужчина рассказал, что найденный в рюкзаке мобильный телефон он продал, а сам рюкзак выкинул.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#кража
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В Москве суд обязал СКР частично прекратить преследование похитителя певца Руссо
03 июля 2024, 08:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный районный суд Москвы обязал Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, обвиненного в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что защита экс-борца и одного из партнеров бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова доказала в суде, что сроки давности по делу истекли в 2019 году. После чего судья обязала следствие устранить нарушение, а дело прекратить.

При этом защита намерена обжалось обвинение и по второму эпизоду дела — покушении на певца в 2006 году. Согласно информации источника, что по нему также завершился срок давности.

Напомним, за похищение исполнителя Авраама Руссо осудили 3 человек. Им назначили наказание на срок от 5 до 7 лет, но позже их освободили по причине истечения срока давности.

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