Крановщик умер в кабине башенного крана на стройке в Москве

Фото: iStock/Евгений Харитонов
Крановщик скончался в кабине башенного крана на высоте почти 200 метров на стройке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал 112.
По предварительны данным, смерть наступила из-за жары. Инцидент произошел на стройке комплекса High life.
Уточняется, что рабочий почувствовал себя плохо, потерял сознание. Его коллеги не смогли добраться к нему и вызвали спасательные службы.
Когда спасатели добрались до кабины, они обнаружили мужчину без признаков жизни. На данный момент тело пытаются спустить на землю.
Напомним, в столичном регионе уже несколько дней держится аномальная жара. Сегодня, 3 июля, температура воздуха могут подняться до +34℃.
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Уточняется, что рабочий почувствовал себя плохо, потерял сознание. Его коллеги не смогли добраться к нему и вызвали спасательные службы.
Когда спасатели добрались до кабины, они обнаружили мужчину без признаков жизни. На данный момент тело пытаются спустить на землю.
Напомним, в столичном регионе уже несколько дней держится аномальная жара. Сегодня, 3 июля, температура воздуха могут подняться до +34℃.
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Екатерина Коршунова