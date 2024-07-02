Очевидица взрыва автобуса в Москве раскрыла подробности происшествия

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Очевидица взрыва автобуса на севере Москвы Мария заявила, что пострадал при происшествии лишь водитель.
Она отметила некоторую панику среди свидетелей ситуации, однако подчеркнула, что все спасательные службы прибыли на место довольно быстро.
Ранее сообщалось, что водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше.
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«Взрыв был достаточно сильным, обломки долетели до ближайших лавочек, аж уши заложило. Пострадавших нет, кроме водителя. Его достал водитель проезжавшей мимо машины. У него пострадали только глаза и лицо. Службы приехали очень быстро. Паника была среди населения, выбежали люди даже из соседних домов. Мы подошли, когда уже все были на улице, и оцепляли территорию», — рассказала в беседе с Газета.ру Мария.
Ранее сообщалось, что водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше.
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Мелисса Тимофеева