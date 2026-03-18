Автобус с российскими туристами попал в смертельное ДТП на Пхукете

Фото: iStock/conejota

На острове Пхукет произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов. Одна гражданка РФ погибла, еще 11 соотечественников получили травмы различной степени тяжести, сообщает Телеграм-канал Mash.



ДТП случилось, когда фургон следовал по маршруту к Симиланским островам. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего микроавтобус врезался в столб линии электропередачи. В результате удара металлическое ограждение пробило кузов транспортного средства.
Для спасения людей потребовалась помощь спасателей. Они извлекали пострадавших из искореженного салона с помощью гидравлических ножниц. Раненых оперативно госпитализировали в больницы Таланг, Мишн и Вачира.

По словам 41‑летнего водителя, причиной аварии стал резко затормозивший впереди грузовик с прицепом. Из‑за этого микроавтобус занесло. Водитель уверяет, что в момент ДТП был в бодром состоянии и не засыпал за рулем.

Александр Огарёв

