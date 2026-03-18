Школьного директора из Дагестана завалило камнями на «дороге смерти»
В Дагестане погиб директор школы Раджаб Закарьяев. Автомобиль мужчины оказался под завалом камней на участке дороги Агвали‑Кидеро, передает РЕН ТВ.
Эту трассу местные жители называют «дорогой смерти» из‑за постоянной угрозы обвалов. На этот раз ее жертвой стал Закарьяев. По информации телеканала, под натиском камней транспортное средство снесло с дороги. Шансов выжить у мужчины не было.
Закарьяев отметился не только педагогической деятельностью. Он активно занимался борьбой и в прошлом принимал участие в профессиональных поединках. Среди прочего он выходил на ковер против олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.
