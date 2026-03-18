Женщина погибла в результате пожара в Ульяновске
В Ульяновске произошел пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия погибла местная жительница, сообщили в Телеграм‑канале регионального главка МЧС.
Возгорание случилось по адресу: улица Ватутина, дом 62. Огонь вспыхнул на балконе третьего этажа.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 17 человек, среди которых четверо детей. Всего из здания эвакуировали 40 жильцов. Двое человек получили травмы и обратились за медицинской помощью.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники Следственного комитета и дознаватели МЧС России. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причину возгорания.
Еще один пожар ранее произошел в Ленинградской области. Мужчине пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, чтобы остаться в живых.
Читайте также: