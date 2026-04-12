В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека

12 апреля 2026, 08:13

В Саратовской области в ДТП с фурой и легковушкой погибли четыре человека

Фото: iStock/Chalabala

Четыре человека, по предварительным данным, погибли при столкновении фуры и легковушки в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом проинформировала региональная Госавтоинспекция.