В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека, по предварительным данным, погибли при столкновении фуры и легковушки в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом проинформировала региональная Госавтоинспекция.
Около 06:30 (5:30 мск) недалеко от села Белогорское столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2110 и грузовик Scania. В результате аварии все находившиеся в ВАЗ-2110 люди погибли.
Согласно предварительной информации, в салоне легкового автомобиля было четыре человека. Из-за столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств. Личности погибших уточняются.
