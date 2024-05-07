Автобус с военными столкнулся с легковым авто в Воронежской области

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Автобус с военнослужащими столкнулся с легковым авто в Воронежской области, пишет Baza.
Один человек погиб, остальные девять пострадали. Авария произошла в районе села Архиповка Россошанского района.
Автобус перевозил 32 военных и врезался в легковой автомобиль. После столкновения автобус вылетел в кювет, а машина загорелась.
По данным Telegram-канала, водитель легкового авто погиб, пострадавших военнослужащих госпитализировали в Россошанскую больницу, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения их жизней.
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Автобус перевозил 32 военных и врезался в легковой автомобиль. После столкновения автобус вылетел в кювет, а машина загорелась.
По данным Telegram-канала, водитель легкового авто погиб, пострадавших военнослужащих госпитализировали в Россошанскую больницу, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения их жизней.
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Алёна Самарева