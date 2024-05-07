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Автобус с военными столкнулся с легковым авто в Воронежской области

07 мая 2024, 12:40
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автобус с военнослужащими столкнулся с легковым авто в Воронежской области, пишет Baza.
Один человек погиб, остальные девять пострадали. Авария произошла в районе села Архиповка Россошанского района.

Автобус перевозил 32 военных и врезался в легковой автомобиль. После столкновения автобус вылетел в кювет, а машина загорелась.



По данным Telegram-канала, водитель легкового авто погиб, пострадавших военнослужащих госпитализировали в Россошанскую больницу, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения ​их жизней.

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#россия
#воронежская область
#дтп
СК просит арестовать блогера Кеворкову по делу об оправдании терроризма
07 мая 2024, 12:35

Фото: iStock/sasun bughdaryan

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте блогера Надежды Кеворковой. Её обвиняют в оправдании терроризма. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что СК просит об избрании подсудимой меры пресечения в виде заключения под стражу. Её задержали 6 мая. Ей предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов. Адвокат Калой Ахильгов сообщил, что один из них, опубликованный в Telegram-канале Кеворковой, был посвящен военному журналисту Орхану Джемалю. Другой эпизод касается деятельности движения «Талибан»*.

Журналистка специализировалась на теме религии. Она сотрудничала с «Новой газетой» и «Независимой газетой», а также Надежда Кеворкова вела блоги религиозного содержания.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой, которую подозревают в оправдании терроризма. В квартире Кеворковой силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг». У блогера также был изъят мобильный телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
#движение
#адвокат
#обвинение
#следствие
#сотрудники
#telegram
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Глава узбекского землячества Баратов предстанет перед судом в Подмосковье
07 мая 2024, 11:57

Фото: iStock/Zolnierek

Глава узбекского землячества Баратов предстанет перед судом в Подмосковье по делу о разжигании розни. Об этом сообщили в прокуратуре.
Согласно данным источника, лингвистическая судебная экспертиза доказала психологические признаки правонарушения.

Ранее сообщалось, что Баратов не признал свою вину в суде по делу о возбуждении ненависти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором назвал участников спецоперации «петухами» и утверждал, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления. Следствие предъявило Баратову обвинение, после чего его заключили под стражу до 17 марта текущего года.

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#военные
#обвинение
#пост
#следствие
#ск рф
#правонарушения
#суд
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В Берлине спустя четыре дня потушили пожар на заводе, производящем ПВО для Киева
В Берлине потушили пожар на заводе Diehl, но остались очаги тления
07 мая 2024, 11:32

Фото: iStock/Matt277

Пожар на немецком заводе Diehl, производящем системы ПВО IRIS-T, потушен. Об этом пожарная служба Берлина сообщила РИА Новости.
Отмечается, что может потребоваться дополнительная работа для тушения оставшихся очагов тления в некоторых частях здания.

В понедельник специалисты начнут сносить остатки сгоревшего здания.

Напомним, что пожар вспыхнул в минувшую пятницу, от здания исходил ядовитый дым. Жителям Берлина поступили сообщения с пометкой об опасности. Их призвали избегать района, где находится завод, закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционеры. Тушение пожара было довольно сложным и прерывалось из-за токсичной воды, которая могла попасть в сточные воды.

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#пожар
#германия
#завод
#производство
#оружие
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«Лесопарковый маньяк» раскрыл всю правду об убийствах 20-летней давности
Челябинский «Лесопарковый маньяк» Корочкин отправил письмо журналистам
07 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Челябинский «Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин, напавший на россиянок, написал письмо журналистам, в котором описал детали своего уголовного дела. Об этом сообщает «URA.RU».
Напомним, что Корочкина задержали в 2004 году после серии нападений на пары в городской лесопарке Челябинска. Тогда он, согласно данным следствия, насиловал женщин и стрелял в мужчин. Его опознали одни из потерпевших. Суд приговорил Корочкина к 20 годам лишения свободы, однако оружия у него так и не нашли, а нападения продолжились.

14 апреля прошлого года в деле появились новые детали. В 2022 году в Челябинске умер пожилой охотник. В его вещах полицейские обнаружили пистолет, которым, как показало исследование, и стреляли в мужчин в парках. Новые обстоятельства вскрылись после 19 лет тюремного заключения Корочкина.

В письме для журналистов он указал, что возобновлённое расследование не даст никаких результатов. Он отметил, ссылаясь на заявления прокуратуры, что возобновление дела ожидается из-за обнаружения пистолета и опознания настоящего убийцы. Однако сейчас, по его мнению, уже никто не хочет заниматься этим делом, поскольку прошло 20 лет.

Также он рассказал, что его обвинили в двойном убийстве и изнасиловании, которые произошли в то время, когда Корочкин уже сидел в СИЗО. Он также пояснил, что отпечатки пальцев, следы крови и волосы принадлежат другому человеку.

Корочкин собирается добиваться пересмотра дела после выхода и колонии. Однако он опасается, что никто не захочет принять его доводы, а также заявления адвоката.

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#маньяк
#челябинск
#письма
#уголовное дело
#журналисты
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Главврач Орехово-Зуевской больницы попался на крупной взятке
07 мая 2024, 10:03

Фото: iStock/Atstock Productions

Главный врач Орехово-Зуевской областной больницы и по совместительству член местного Совета депутатов пойдёт под суд за получение взятки в размере полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного Следкома.
«Расследование по делу длилось около года. Следствие установило, что главный врач решил получить «откат» в 25% от общей суммы госконтракта на ремонт больницы. Для реализации этого умысла он обратился к знакомому предпринимателю, и они договорились о будущей афере. Однако предприниматель решил пресечь преступную деятельность врача и обратился в ФСБ», — говорится в сообщении.
Далее предприниматель в рамках оперативного эксперимента передал главврачу муляж денег, имитирующий взятку в 1,5 млн рублей за получение госконтракта и дальнейшее подписание всех бумаг по ремонту. Руководитель больницы был задержан непосредственно после получения денег.

В ходе следствия задержанный полностью признал свою вину и дал развёрнутые показания. В настоящее время дело передано в суд.

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#орехово-зуево
#взятка
#врач
#криминал
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Россиянин ради выпивки попытался сбежать по простыне с 4-го этажа и упал с высоты
«78.ru»: в Петербурге мужчина спускался из окна по простыням и упал с высоты
07 мая 2024, 09:37

Фото: iStock/Marina Gordejeva

Житель Петербурга решил сходить в магазин за алкоголем, но его не отпустила жена, поэтому он попытался сбежать из окна по простыням. Об этом сообщает «78.ru».
Отчаянный альпинист хотел сходить в магазин за спиртными напитками, однако его супруга была против и забрала ключи от квартиры. По этой причине мужчина связал две простыни и попытался сбежать через окно, но сорвался.

Уточняется, что петербуржец упал с высоты четвертого этажа. Мужчина выжил. Со множественными травмами его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за то, что он в нетрезвом состоянии разбил стекло в детской библиотеке и там же уснул.

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Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф

Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве
#алкоголь
#санкт-петербург
#суд
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#окно
#квартиры
#ключи
#мужчина
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Восьмиклассница забеременела от 22-летнего парня в Тверской области
SHOT: Восьмиклассница забеременела от 22-летнего бойфренда в Тверской области
07 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/Natalia Kuzina

15-летняя школьница из Конаково забеременела от 22-летнего парня. Теперь ему грозит до четырех лет тюремного заключения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
15-летняя школьница из Конаково познакомилась с парнем, который на 7 лет старше неё. В декабре 2023 года у них случилась первая близость, а спустя несколько месяцев девушка узнала о беременности.

Восьмиклассница рассказала обо всём родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Будущего отца ребенка задержали. Молодой человек заявляет, что это желанный ребенок и просит не разлучать их с любимой.

В отношении 22-летнего парня возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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#тверская область
#беременность
#школьники
#уголовное дело
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Пьяным разбил стекло в детской библиотеке и уснул: В Москве арестовали американца
В Москве пьяный американец пробрался в детскую библиотеку, он арестован
07 мая 2024, 09:03

Фото: iStock/the_guitar_mann

Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за мелкое хулиганство. Информация следует из материалов, которые опубликованы на сайте суда.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 3 мая. Перед тем, как разбить окно и пробраться в детскую библиотеку, Никум отдыхал в баре, но там поругался с друзьями.

Он уехал на такси, однако по дороге оказался не дома, а в библиотеке на улице Народного Ополчения, где уснул. Там американца нашли сотрудники правоохранительных органов. Никум признан виновным в совершении административного правонарушения

Уточняется, что гражданин США находится в РФ по туристической многократной визе сроком 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Калининграде привлекли к административной ответственности москвича, который распивал спиртные напитки на карнизе музея.

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#сша
#окно
#алкоголь
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#ночь
#инцидент
#рф
#полиция
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Главу Минтранса Башкирии Клебанова задержали за получение взятки
07 мая 2024, 08:45

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Отмечается, что Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова. В настоящее время в его кабинете проходят обыски.

Примечательно, что Хабиров не раз заявлял о том, что в его команде «нет места казнокрадам и взяточникам», поэтому решение об увольнении Клебанова было принято сразу, после подтверждения данных о получении взятки.

Александр Клебанов был министром транспорта с декабря 2022 года. До этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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