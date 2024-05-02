Житель Кировской области избил мужа знакомой и заставил его рыть могилу

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Житель Кировской области заставил выкопать могилу мужчину, который обижал свою жену, а когда тот попытался вылезти из ямы, избил его лопатой. Об этом говорится в Telegram-канале МВД региона.
О данном инциденте стало известно благодаря сообщению медиков. Отмечается, что житель Кирово-Чепецка обратился за помощью с множественными травмами, ушибами спины и переломами пальцев.
Пострадавший мужчина рассказал правоохранительным органам, что незнакомец позвал его вечером покататься на машине и привез его в лес к кладбищу на окраине города. Преступник под предлогом того, что чепчанин обижает свою жену, заставил его «рыть могилу» и выдал лопату. После чего мужчина попытался выбраться из ямы, однако «защитник женщины» стал избивать его, а потом скрылся.
Избитый мужчина смог выбраться из ямы, он шел пешком порядка семи километров в сторону города, пока не встретил людей. Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался знакомый супруги потерпевшего. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Пострадавший мужчина рассказал правоохранительным органам, что незнакомец позвал его вечером покататься на машине и привез его в лес к кладбищу на окраине города. Преступник под предлогом того, что чепчанин обижает свою жену, заставил его «рыть могилу» и выдал лопату. После чего мужчина попытался выбраться из ямы, однако «защитник женщины» стал избивать его, а потом скрылся.
Избитый мужчина смог выбраться из ямы, он шел пешком порядка семи километров в сторону города, пока не встретил людей. Полицейские установили личность злоумышленника — им оказался знакомый супруги потерпевшего. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова