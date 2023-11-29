Автобус сбил на пешеходном переходе в Можайске 99-летнюю пенсионерку

Фото: прокуратура МО
В Можайске водитель автобуса сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела взяла под контроль прокуратура Московской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Установлено, что водитель маршрутного автобуса, совершая манёвр на ул. Московской в городе Можайске, наехал на пешехода. Пострадавшая 1924 года рождения госпитализирована в Можайскую центральную районную больницу», – говорится в сообщении.В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью потерпевшей. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Читайте также:
Работники Мособлпожспаса извлекли из разбитой машины шестерых пострадавших в ДТП
В Подмосковье прошли масштабные учения по ликвидации последствий ЧС на федеральной трассе
Жуковские волонтёры провели профбеседы с жителями о ПДД
Лора Луганская