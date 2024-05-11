Автобус со школьниками упал в овраг в Турции

Фото: iStock/conejota
Микроавтобус со школьниками опрокинулся в овраг на юго-западе Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По предварительной информации, пострадали 25 человек, среди них 22 ребенка. Всех пострадавших госпитализировали.
Отмечается, что автобус направлялся в Анталью. Из-за плохой погоды водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего автобус слетел в овраг.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.
Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
Читайте также:
Из восьми выжил только один: Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку
В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы
Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео
Отмечается, что автобус направлялся в Анталью. Из-за плохой погоды водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего автобус слетел в овраг.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.
Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
Читайте также:
Из восьми выжил только один: Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку
В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы
Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео
Екатерина Коршунова